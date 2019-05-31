СЕГОДНЯ 13:41 2019-05-31T13:41:33+03:00

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В Смоленской области снова нашли поддельные пятитысячные банкноты, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Деньги обнаружили банковские работники.

Первый случай произошел в Сафоново. Купюра достоинством в 5000 рублей поступила из сетевого супермаркета. Второй – в Смоленске. Подделкой рассчитались в одной из организаций.

По каждому случаю возбуждено уголовное дело.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что еще одна пятитысячная фальшивка обнаружена в кассе магазина спорттоваров.

ИСТОЧНИК KP.RU