В Смоленской области снова нашли поддельные пятитысячные банкноты
Деньги обнаружили банковские работники
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области снова нашли поддельные пятитысячные банкноты, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Деньги обнаружили банковские работники.
Первый случай произошел в Сафоново. Купюра достоинством в 5000 рублей поступила из сетевого супермаркета. Второй – в Смоленске. Подделкой рассчитались в одной из организаций.
По каждому случаю возбуждено уголовное дело.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что еще одна пятитысячная фальшивка обнаружена в кассе магазина спорттоваров.
ИСТОЧНИК KP.RU