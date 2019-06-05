СЕГОДНЯ 08:04 2019-06-05T08:04:33+03:00

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«Схрон» с боеприпасами нашли и уничтожили в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Опасную находку обнаружили в районе деревни Суборовка Темкинского района.

- Несмотря на то, что снаряды пролежали в земле более 70 лет, они по-прежнему могли таить в себе смертельную опасность, - рассказали спасатели. - Прибывшие пиротехники уничтожили 18 взрывоопасных предметов.

В МЧС напоминают: если вы нашли какие-либо предметы, напоминающие боеприпасы, незамедлительно сообщите о находке в экстренные службы. Любые манипуляции с взрывчатыми веществами может привести к трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU