«Схрон» с боеприпасами нашли и уничтожили в Смоленской области
Снаряды времен ВОВ представляли опасность
ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
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«Схрон» с боеприпасами нашли и уничтожили в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Опасную находку обнаружили в районе деревни Суборовка Темкинского района.
- Несмотря на то, что снаряды пролежали в земле более 70 лет, они по-прежнему могли таить в себе смертельную опасность, - рассказали спасатели. - Прибывшие пиротехники уничтожили 18 взрывоопасных предметов.
В МЧС напоминают: если вы нашли какие-либо предметы, напоминающие боеприпасы, незамедлительно сообщите о находке в экстренные службы. Любые манипуляции с взрывчатыми веществами может привести к трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU