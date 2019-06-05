2019-06-05T09:40:17+03:00
Общество

В Смоленске временно закрыто движение трамваев на площадь Победы

Электротранспорт сошел с рельс
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ФОТО: ВК.ФОТО: ВК.
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В Смоленске временно закрыто движение на площадь Победы из-за поломки трамвая, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. У кинотеатра «Октябрь» с рельс сошел трамвай-челнок. Поломка произошла в районе девяти утра 5 июня.

Также автомобилисты сообщают, что на проспекте Гагарина образовалась большая пробка из-за того, что на улице разгружают рельсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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