В Смоленске едва не сгорело кафе
Пожар потушили оперативно прибывшие спасатели
ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:
В Смоленске едва не сгорело кафе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар потушили оперативно прибывшие спасатели.
ЧП произошло в десятом часу утра 4 июня на улице Фрунзе.
По словам сотрудников пресс-службы, прохожие увидели дым и сообщили в экстренные службы. Огнеборцы быстро справились с задачей, не дав огню разгореться.
По предварительным данным, ЧП произошло по электротехнической причине. В результате пожара огнем повреждена крыша, стена и холодильник.
ИСТОЧНИК KP.RU