СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-05T16:45:39+03:00

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В Смоленске едва не сгорело кафе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар потушили оперативно прибывшие спасатели.

ЧП произошло в десятом часу утра 4 июня на улице Фрунзе.

По словам сотрудников пресс-службы, прохожие увидели дым и сообщили в экстренные службы. Огнеборцы быстро справились с задачей, не дав огню разгореться.

По предварительным данным, ЧП произошло по электротехнической причине. В результате пожара огнем повреждена крыша, стена и холодильник.

ИСТОЧНИК KP.RU