В Смоленске изменится режим работы отделения по регистрации транспорта

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-07T13:03:09+03:00

Автомобилисты не смогут попасть на прием в День России

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В Смоленске изменится режим работы отделения №1 по регистрации транспорта, сообщают его сотрудники. Автомобилисты не смогут попасть на прием в День России.

- 12 июня отделение №1 Межрайонного отдела по регистрационно-экзаменнационной работе Госавтоинспекции, расположенный на улице Лавочкина, будет закрыт. В остальные дни сотрудники ГИБДД примут водителей по установленному графику работы, - прокомментировали в пресс-службе.

Кроме того, полицейские напоминают, что при записи на прием в ГИБДД удобнее воспользоваться порталом Госуслуг. Информационные технологии значительно сэкономят время, затраченное на бюрократические проволочки с подачей документов на регистрацию транспортных средств или получение водительского удостоверения, а также помогут получить информацию об имеющихся штрафах за нарушения правил дорожного движения, проверить водителя, автомобиль на предмет розыска или ареста. Регистрация транспортных средств можно спланировать на удобное для автолюбителей время, без очереди и еще с 30% скидкой за госпошлину.

ИСТОЧНИК KP.RU