2019-06-07T13:03:09+03:00
Общество

В Смоленске изменится режим работы отделения по регистрации транспорта

Автомобилисты не смогут попасть на прием в День России
Поделиться:
ФОТО: предоставлено собеседником.ФОТО: предоставлено собеседником.
Изменить размер текста:

В Смоленске изменится режим работы отделения №1 по регистрации транспорта, сообщают его сотрудники. Автомобилисты не смогут попасть на прием в День России.

- 12 июня отделение №1 Межрайонного отдела по регистрационно-экзаменнационной работе Госавтоинспекции, расположенный на улице Лавочкина, будет закрыт. В остальные дни сотрудники ГИБДД примут водителей по установленному графику работы, - прокомментировали в пресс-службе.

Кроме того, полицейские напоминают, что при записи на прием в ГИБДД удобнее воспользоваться порталом Госуслуг. Информационные технологии значительно сэкономят время, затраченное на бюрократические проволочки с подачей документов на регистрацию транспортных средств или получение водительского удостоверения, а также помогут получить информацию об имеющихся штрафах за нарушения правил дорожного движения, проверить водителя, автомобиль на предмет розыска или ареста. Регистрация транспортных средств можно спланировать на удобное для автолюбителей время, без очереди и еще с 30% скидкой за госпошлину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зелёная зона, комфортные скамейки и фонтаны
Смоляне пожаловались на торговый ларек на велодорожке
В Смоленске пройдет мотофестиваль с участием байкеров
В Смоленской области появится новый асфальт на разбитой дороге
В Смоленской области два лекарства не прошли проверку качества
В Смоленске убрали 45 баннеров с незаконной рекламой
В Смоленской области построят мясоперерабатывающий комплекс
В Смоленске ищут свидетелей смертельного ДТП с утонувшей машиной
Смоленская таможня подвела итоги работы за пять месяцев 2019 года
В центре Смоленска перенесли сроки отключения горячей воды
В Сафонове 17-летний подросток стал фигурантом уголовного дела из-за любви к спорту
В «Смоленском Поозерье» у лосей появились два малыша
Приюту для животных в Смоленской области требуется помощь
В Смоленске прибудет ковчег с мощами святой Матроны Московской
В Смоленской области птица внезапно напала на женщину
В парке Смоленска появится плавучая сцена
В центре Смоленска перекроют движение транспорта
В Смоленске едва не сгорело кафе