СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-08T11:41:32+03:00

Работы идут на ряде улиц Заднепровского и Ленинского районов города

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В Смоленске продолжается масштабный ремонт дорог, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. Работы идут в Заднепровском и Ленинском районах города – на улицах Свердлова, Лавочкина, Ново-Рославльская, Беляева, Колхозной площади. Также на проспекте Гагарина рабочие приступили к укладке шпал.

- Основной ремонт проходит в вечернее и ночное время суток, - сообщили в администрации. – Это позволяет избежать пробок в часы пик.

В пресс-службе отмечают, что на участке дороги улицы Соболева укладка асфальта завершена.

Всего в этом году полная замена дорожного полотна планируется на 16 улицах, еще на 20 пройдет частичный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU