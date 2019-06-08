В Смоленске продолжается масштабный ремонт дорог
В Смоленске продолжается масштабный ремонт дорог, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. Работы идут в Заднепровском и Ленинском районах города – на улицах Свердлова, Лавочкина, Ново-Рославльская, Беляева, Колхозной площади. Также на проспекте Гагарина рабочие приступили к укладке шпал.
- Основной ремонт проходит в вечернее и ночное время суток, - сообщили в администрации. – Это позволяет избежать пробок в часы пик.
В пресс-службе отмечают, что на участке дороги улицы Соболева укладка асфальта завершена.
Всего в этом году полная замена дорожного полотна планируется на 16 улицах, еще на 20 пройдет частичный ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU