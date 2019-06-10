В Смоленске на Кашена асфальт уходит под землю
Огромная яма угрожает безопасности автомобилистов
В Смоленске на Кашена асфальт уходит под землю.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:
Смолян предупреждают о дорожной ловушке: на улице Кашена асфальт уходит под землю. О появлении огромной ямы сообщили читатели «Комсомольской правды» – Смоленск».
Сотрудники близлежащих предприятий, чтобы привлечь внимание автомобилистов, воткнули в дырку ветку дерева. Но, это не панацея, говорят они, покрытие продолжает разрушаться.
- Некоторое время назад дырку забрасывали асфальтом, но сегодня она снова образовалась, - говорят смоляне.
Ранее в центре Смоленска иномарка едва не ушла под землю.
ИСТОЧНИК KP.RU