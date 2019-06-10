СЕГОДНЯ 07:45 2019-06-10T07:45:03+03:00

В Смоленске на Кашена асфальт уходит под землю. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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Смолян предупреждают о дорожной ловушке: на улице Кашена асфальт уходит под землю. О появлении огромной ямы сообщили читатели «Комсомольской правды» – Смоленск».

Сотрудники близлежащих предприятий, чтобы привлечь внимание автомобилистов, воткнули в дырку ветку дерева. Но, это не панацея, говорят они, покрытие продолжает разрушаться.

- Некоторое время назад дырку забрасывали асфальтом, но сегодня она снова образовалась, - говорят смоляне.

Ранее в центре Смоленска иномарка едва не ушла под землю.

ИСТОЧНИК KP.RU