2019-06-10T07:45:03+03:00
Происшествия

В Смоленске на Кашена асфальт уходит под землю

Огромная яма угрожает безопасности автомобилистов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на Кашена асфальт уходит под землю.В Смоленске на Кашена асфальт уходит под землю.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолян предупреждают о дорожной ловушке: на улице Кашена асфальт уходит под землю. О появлении огромной ямы сообщили читатели «Комсомольской правды» – Смоленск».

Сотрудники близлежащих предприятий, чтобы привлечь внимание автомобилистов, воткнули в дырку ветку дерева. Но, это не панацея, говорят они, покрытие продолжает разрушаться.

- Некоторое время назад дырку забрасывали асфальтом, но сегодня она снова образовалась, - говорят смоляне.

Ранее в центре Смоленска иномарка едва не ушла под землю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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