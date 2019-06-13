2019-06-13T08:26:11+03:00
Происшествия

Смолян эвакуировали из торгового центра из-за замыкания проводки

В торговом центре сработала сигнализация
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ФОТО: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Посетителей ТЦ «Галактика» эвакуировали из-за замыкания проводки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В торговом центре сработала сигнализация.

Инцидент произошел в третьем часу дня 12 июня. На сигнал о пожаре выезжали подразделения 3-й пожарной части.

Выяснилось, что переполох в здании произошел из-за замыкания электропроводки. Из людей никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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