Смолян эвакуировали из торгового центра из-за замыкания проводки
В торговом центре сработала сигнализация
ФОТО: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Посетителей ТЦ «Галактика» эвакуировали из-за замыкания проводки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В торговом центре сработала сигнализация.
Инцидент произошел в третьем часу дня 12 июня. На сигнал о пожаре выезжали подразделения 3-й пожарной части.
Выяснилось, что переполох в здании произошел из-за замыкания электропроводки. Из людей никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU