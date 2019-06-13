СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-13T11:02:05+03:00

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ОНФ просит возобновить строительство корпуса больницы в Духовщине, ведь здание начинает разрушаться, сообщает пресс-служба активистов. О проблеме стало известно после проверки качества оказания медицинских услуг в поликлинике ЦРБ.

- Корпус начали строить около 20 лет назад, однако его строительство было заморожено, хотя работ там осталось не много, - сообщили в ОНФ.

Также сообщается, что нареканий по качеству оказания медпомощи в районе нет. Это связывают с приходом нового руководителя ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU