Житель Смоленской области незаконно прописал 13 иностранцев
Мужчина знал, что квартиранты жить там не будут
ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:
Житель Смоленской области за деньги прописал 13 иностранцев в своей квартире в Руднянском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Подозреваемый знал, что квартиранты там жить не будут.
По словам представителей регионального УМВД, все иностранцы приехали в наш регион из стран ближнего зарубежья.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трех лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU