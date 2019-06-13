2019-06-13T12:04:37+03:00
Происшествия

Житель Смоленской области незаконно прописал 13 иностранцев

Мужчина знал, что квартиранты жить там не будут
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Житель Смоленской области за деньги прописал 13 иностранцев в своей квартире в Руднянском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Подозреваемый знал, что квартиранты там жить не будут.

По словам представителей регионального УМВД, все иностранцы приехали в наш регион из стран ближнего зарубежья.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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