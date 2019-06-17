2019-06-17T08:32:23+03:00
Происшествия

Банковские мошенники похитили у двоих смолян почти 300 тысяч рублей

Аферисты «хотели» защитить сбережения людей от незаконного списания
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Банковские мошенники похитили у двоих смолян почти 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Аферисты завладели данными пластиковых карт.

По словам сотрудников пресс-службы, оба случая произошли в областном центре.

- Жертвам позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Далее аферист под предлогом защиты накоплений от несанкционированного списания завладел реквизитами карты. В первом случае было списано 218 тысяч рублей, во втором – 63 тысячи, - рассказали в полиции.

Правоохранители проводят проверки по факту случившегося. И напоминают, что предоставлять личные данные и данные своих банковских карт категорически запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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