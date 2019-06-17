СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-17T13:43:06+03:00

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В Вязьме сотрудник завода попался на краже металлолома, сообщили в Линейном отделе МВД России на станции Смоленск. 38-летний мужчина неоднократно попадался в поле зрения полицейских.

По словам следователей, фигурант уголовного дела работал машинистом фронтального погрузчика на заводе строительных конструкций. Зимой 2019 года он проник на предприятие и на санках за несколько рейсов вывез б/у детали верхнего строения пути. На следующий день все добытое - 260 кг черного металла - сдал в пункт приема металлолома.

Уголовное дело по статье «Кража чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище» передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU