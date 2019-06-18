СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-18T12:38:59+03:00

Пользователи соцсетей указали на антисанитарию в учреждении «Юный Ленинец»

Изменить размер текста: A A

Смоленские следователи проверят санитарные условия в детском лагере, сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Холодкова. Ранее пользователи соцсетей указали на антисанитарию в учреждении «Юный Ленинец», расположенном в Нижней Дубровенке.

В частности, пользователи интернета указывали на забитую канализацию, горы мусора и отсутствие остекления в зданиях лагеря.

- Начато проведение доследственной проверки по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований в спортивно-оздоровительном учреждении «Юный ленинец», - сообщила представитель СКР. - По ее результатам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц спортивно-оздоровительного учреждения, ответственных за отдых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU