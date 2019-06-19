2019-06-19T07:34:17+03:00
Общество

Губернатор Смоленской области поручил проверить состояние матрасов и постельного белья в больницах

Глава региона намерен провести расследование по жалобе пациента
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленских больницах проверят состояние матрасов и постельного белья сообщает пресс-служба обладминистрации. Такое поручение дал глава региона на состоявшемся накануне совещании. Поднимая вопрос об условиях оказания медицинской помощи, Алексей Островский обратил внимание главы департамента по здравоохранению Елены Войтовой и вице-губернатора Оксаны Лобода, на состояние матрасов и постельного белья в учреждениях.

Поводом для проверки стало обращение женщины, чей ребенок находился на лечении в одном из хирургических отделений областной клинической больницы. По ее словам, условия там неприемлемы – матрасы в ужасающем состоянии, мокрые, в крови.

- Если это, действительно, так, если эта информация, с которой она ко мне обратилась, подтвердится, то это, конечно, в принципе, недопустимо для всех учреждений здравоохранения, а для хирургии, где должны быть стерильные условия, особенно, - сказал глава региона.

Если где-то будут выявлены подобные факты, губернатор готов принять кадровое решение в отношении руководителей учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске несколько десятков домов на шести улицах остались без горячей воды
Доверчивой молодой смолянке сняли порчу за 40 тысяч рублей
В Смоленской области задержали браконьеров с сетями и рыбой разных пород
В Смоленске зажгут свечу памяти
В Смоленске для борьбы с ядовитым борщевиком привлекли технику
У смолян истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц
Смоленские следователи проверят санитарные условия в детском лагере
В Смоленске мужчина напал на семью с маленьким ребёнком – соцсети
В Смоленске ДТП создало огромную пробку от Киевского шоссе до Гагарина
В Смоленске в Днепре утонул мужчина
В Смоленск привезли мощи святой Матроны Московской
В Смоленске нашли пропавшего молодого мужчину с ирокезом, пирсингом и татуировками
В Смоленске введут новые ограничения движения на проспекте Гагарина
В Смоленской области у ларька произошло зверское убийство
В Смоленске ищут пропавшего молодого мужчину с ирокезом, пирсингом и татуировками
На модернизацию очистных сооружений в Гагарине выделят 89 млн рублей
В Вязьме сотрудник завода попался на краже металлолома
В Смоленске вспомнят погибших на войне героев