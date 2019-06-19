Губернатор Смоленской области поручил проверить состояние матрасов и постельного белья в больницах

СЕГОДНЯ 06:26 2019-06-19T07:34:17+03:00

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В Смоленских больницах проверят состояние матрасов и постельного белья сообщает пресс-служба обладминистрации. Такое поручение дал глава региона на состоявшемся накануне совещании. Поднимая вопрос об условиях оказания медицинской помощи, Алексей Островский обратил внимание главы департамента по здравоохранению Елены Войтовой и вице-губернатора Оксаны Лобода, на состояние матрасов и постельного белья в учреждениях.

Поводом для проверки стало обращение женщины, чей ребенок находился на лечении в одном из хирургических отделений областной клинической больницы. По ее словам, условия там неприемлемы – матрасы в ужасающем состоянии, мокрые, в крови.

- Если это, действительно, так, если эта информация, с которой она ко мне обратилась, подтвердится, то это, конечно, в принципе, недопустимо для всех учреждений здравоохранения, а для хирургии, где должны быть стерильные условия, особенно, - сказал глава региона.

Если где-то будут выявлены подобные факты, губернатор готов принять кадровое решение в отношении руководителей учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU