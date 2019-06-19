В Смоленской области директор фирмы задолжал работникам более 700 тысяч рублей
Выплатить людям зарплату удалось после ареста имущества организации
ФОТО: из архива УФССП по Смоленской области.
Изменить размер текста:
В Смоленской области директор фирмы задолжал работникам более 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Судебные приставы использовали разные способы, чтобы предприниматель выплатил сотрудникам зарплату, но ни разговоры, ни письма, не приводили к результату.
По словам сотрудников пресс-службы, разрешить ситуацию помог арест имущества. Узнав о намерениях сотрудников ведомства, директор явился на прием к приставу и предоставил все квитанции об оплате долга.
ИСТОЧНИК KP.RU