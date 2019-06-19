СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-19T09:45:11+03:00

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В Смоленской области директор фирмы задолжал работникам более 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Судебные приставы использовали разные способы, чтобы предприниматель выплатил сотрудникам зарплату, но ни разговоры, ни письма, не приводили к результату.

По словам сотрудников пресс-службы, разрешить ситуацию помог арест имущества. Узнав о намерениях сотрудников ведомства, директор явился на прием к приставу и предоставил все квитанции об оплате долга.

ИСТОЧНИК KP.RU