2019-06-19T11:53:44+03:00
Происшествия

В Смоленске подведены итоги операции «Оружие»

Девять единиц огнестрела и 290 патронов изъято из незаконного оборота
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ФОТО: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.ФОТО: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
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В Смоленске подведены итоги операции «Оружие», сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Из оборота изъято девять единиц огнестрела и 290 патронов к оружию различного калибра.

По словам сотрудников пресс-службы, полицейские проверяли людей, занимающихся раскопками на месте боев, коллекционеров и ранее судимых жителей региона.

- Операция проводится регулярно. Ее цель – противодействие незаконному обороту оружия, - пояснили в полиции. - По 17 из 20 обысков были составлены протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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