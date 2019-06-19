СЕГОДНЯ 11:53 2019-06-19T11:53:44+03:00

Девять единиц огнестрела и 290 патронов изъято из незаконного оборота

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В Смоленске подведены итоги операции «Оружие», сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Из оборота изъято девять единиц огнестрела и 290 патронов к оружию различного калибра.

По словам сотрудников пресс-службы, полицейские проверяли людей, занимающихся раскопками на месте боев, коллекционеров и ранее судимых жителей региона.

- Операция проводится регулярно. Ее цель – противодействие незаконному обороту оружия, - пояснили в полиции. - По 17 из 20 обысков были составлены протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU