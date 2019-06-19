В Смоленске подведены итоги операции «Оружие»
Девять единиц огнестрела и 290 патронов изъято из незаконного оборота
ФОТО: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
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В Смоленске подведены итоги операции «Оружие», сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Из оборота изъято девять единиц огнестрела и 290 патронов к оружию различного калибра.
По словам сотрудников пресс-службы, полицейские проверяли людей, занимающихся раскопками на месте боев, коллекционеров и ранее судимых жителей региона.
- Операция проводится регулярно. Ее цель – противодействие незаконному обороту оружия, - пояснили в полиции. - По 17 из 20 обысков были составлены протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU