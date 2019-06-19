СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-19T12:13:30+03:00

Алексей Островский ранее просил проводить ремонт в несколько смен для быстрейшего его завершения

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Губернатор Смоленской области остался недоволен темпом работ по замене рельс на проспекте Гагарина. Об этом стало известно 19 июня, в ходе очередной рабочей поездки главы региона по областному центру.

Алексей Островский ранее просил увеличить количество рабочих на объекте.

- При таком подходе, в том числе к реакции на обращение губернатора, компания вряд ли дальше будет работать в городе, - заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU