Губернатор Смоленской области остался недоволен темпом работ по замене рельс на проспекте Гагарина
Алексей Островский ранее просил проводить ремонт в несколько смен для быстрейшего его завершения
ФОТО: администрация города Смоленска.
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Губернатор Смоленской области остался недоволен темпом работ по замене рельс на проспекте Гагарина. Об этом стало известно 19 июня, в ходе очередной рабочей поездки главы региона по областному центру.
Алексей Островский ранее просил увеличить количество рабочих на объекте.
- При таком подходе, в том числе к реакции на обращение губернатора, компания вряд ли дальше будет работать в городе, - заявил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU