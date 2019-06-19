2019-06-19T13:40:31+03:00
Общество

Губернатор подвел итоги рабочей поездки по Смоленску

Алексей Островский намерен сделать социально значимые для жителей города учреждения культуры и спорта прибыльными
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Кинотеатр «Современник» планируется переделать под Дом культуры.Кинотеатр «Современник» планируется переделать под Дом культуры.Фото: Александр ПАРМЕНОВ
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Губернатор подвел итоги рабочей поездки по Смоленску, которая состоялась 19 июня, сообщает пресс-служба обладминистрации. В своем обращении к жителям региона Алексей Островский отметил, что совместно с главой города Андреем Борисовым приняты решения перевести социально значимые учреждения из убыточных в прибыльные и «расширить их возможности для отдыха и занятий спортом жителями города».

В частности, кинотеатр «Современник» планируется переделать под Дом культуры. И тогда в учреждении можно будет не только посмотреть фильмы, но и послушать музыку в исполнении приезжих музыкантов, а также, возможно, провести время на дискотеке «за тех, кому за…».

Также шанс на развитие есть и у плавательного бассейна «Дельфин». Глава региона предложил руководству поговорить с предприятиями и организациями Заднепровья и предоставить их сотрудникам возможность посещения учреждения по льготной цене. Также в планах получать выгоду от площадки перед знанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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