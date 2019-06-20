2019-06-20T07:05:40+03:00
Общество

В Смоленске отремонтируют детские площадки

Губернатор Смоленской области поручил проверить все игровые зоны областного центра
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске отремонтируют детские площадки.В Смоленске отремонтируют детские площадки.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске отремонтируют детские площадки, сообщает пресс-служба губернатора Смоленской области со ссылкой на состоявшуюся накануне рабочую поездку Алексея Островского по областному центру. Глава региона поручил провести мониторинг всех территорий у жилых домов и навести там порядок.

Проблемой Алексей Островский заинтересовался после внепланового посещения одной из детских игровых зон в Заднепровье. Глава региона обратил внимание, что в песочнице нет песка, качели и карусель сломаны – отсутствуют сиденья, оборваны канаты. Также в обновлении нуждаются и другие игровые элементы.

Ранее власти рассказали о судьбе бассейна «Дельфин» и кинотеатра «Современник».

ИСТОЧНИК KP.RU

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