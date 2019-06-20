В Смоленске женщина более 7 раз сменила фамилию, чтобы не платить долги
В Смоленске женщина более 7 раз сменила фамилию, чтобы не платить долги, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. Она даже получала паспорта на новое имя. А все для того, чтобы не отдавать 50 тыс. рублей, которые ранее взяла в МФО. Также за должницей числилось три тысячи рублей долга по налогам.
По словам сотрудников пресс-службы, смолянка всячески избегала общения с приставами и им ничего не оставалось, как явиться к ЗАГС, когда та выходила замуж, чтобы вручить документы.
- Теперь должнице придется рассчитаться по обязательствам, в противном случае к ней будет применен комплекс мер принудительного характера, направленный на исполнение решения суда, - сообщили в пресс-службе.
Ранее в Смоленской области директор фирмы задолжал работникам более 700 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU