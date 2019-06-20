СЕГОДНЯ 08:05 2019-06-20T08:05:08+03:00

Жительница областного центра взяла кредитов в МФО и не желала платить по ним

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В Смоленске женщина более 7 раз сменила фамилию, чтобы не платить долги, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. Она даже получала паспорта на новое имя. А все для того, чтобы не отдавать 50 тыс. рублей, которые ранее взяла в МФО. Также за должницей числилось три тысячи рублей долга по налогам.

По словам сотрудников пресс-службы, смолянка всячески избегала общения с приставами и им ничего не оставалось, как явиться к ЗАГС, когда та выходила замуж, чтобы вручить документы.

- Теперь должнице придется рассчитаться по обязательствам, в противном случае к ней будет применен комплекс мер принудительного характера, направленный на исполнение решения суда, - сообщили в пресс-службе.

Ранее в Смоленской области директор фирмы задолжал работникам более 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU