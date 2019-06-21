СЕГОДНЯ 07:20 2019-06-21T08:12:39+03:00

В Смоленске в пруду парка «Соловьиная роща» утонул 17-летний подросток. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В Смоленске в пруду парка «Соловьиная роща» утонул 17-летний подросток, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Тело парня подняли из воды днем 20 июня. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в соцсети попало видео, как смоленские подростки делали опасные трюки, прыгая с моста в водоем, купание в котором запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU