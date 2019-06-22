Студент из Смоленска попался на мошенничестве с социальной выплатой
Студент из Смоленска попался на мошенничестве с социальной выплатой: молодой человек незаконно получал пенсию по потере кормильца после отчисления из техникума, сообщает прокуратура Смоленской области.
- Молодой человек должен был сообщить в Пенсионный фонд о своем отчислении, но не сделал этого. Теперь он рискует стать фигурантом уголовного дела, - сообщил официальный представитель ведомства Александр Боровиков.
Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о появлении лжесотрудников пенсионного фонда, которые выманивают у смолян номера СНИЛС, а потом переводят своих жертв в негосударственные фонды без их согласия.
ИСТОЧНИК KP.RU