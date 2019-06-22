СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-22T11:08:10+03:00

Молодой человек незаконно получал пенсию по потере кормильца после отчисления из техникума

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Студент из Смоленска попался на мошенничестве с социальной выплатой: молодой человек незаконно получал пенсию по потере кормильца после отчисления из техникума, сообщает прокуратура Смоленской области.

- Молодой человек должен был сообщить в Пенсионный фонд о своем отчислении, но не сделал этого. Теперь он рискует стать фигурантом уголовного дела, - сообщил официальный представитель ведомства Александр Боровиков.

Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о появлении лжесотрудников пенсионного фонда, которые выманивают у смолян номера СНИЛС, а потом переводят своих жертв в негосударственные фонды без их согласия.

ИСТОЧНИК KP.RU