В Смоленске появились новые дорожные знаки
Автомобилисты обращают внимание на изменения движения по улице Дзержинского
ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:
На улице Дзержинского в Смоленске появились новые дорожные знаки, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Автомобилисты обращают внимание на изменения в движении.
- На Дзержинке повесили новые знаки полос - две налево, одна прямо и одна налево, но все по привычке топят, как и раньше, - написал участник группы.
Ранее под Смоленском на Смоленском кольце» произошла жесткая авария: во время гонок столкнулись две машины.
ИСТОЧНИК KP.RU