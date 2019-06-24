СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-24T10:30:11+03:00

Автомобилисты обращают внимание на изменения движения по улице Дзержинского

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На улице Дзержинского в Смоленске появились новые дорожные знаки, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Автомобилисты обращают внимание на изменения в движении.

- На Дзержинке повесили новые знаки полос - две налево, одна прямо и одна налево, но все по привычке топят, как и раньше, - написал участник группы.

Ранее под Смоленском на Смоленском кольце» произошла жесткая авария: во время гонок столкнулись две машины.

ИСТОЧНИК KP.RU