На въезде в Смоленск образовалась огромная пробка из-за страшного ДТП
На окружной дороге столкнулись две машины, есть пострадавшие
ФОТО: Вконтакте.
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На въезде в Смоленск образовалась огромная пробка, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Причиной транспортного коллапса стала авария на окружной дороге.
- Со стороны Досуговского шоссе серьезное ДТП, проезд затруднён, на месте работает скорая помощь, - пишут свидетели происшествия.
Автомобилисты отмечают, что на этом участке дороги аварии не редкость.
- С таким количеством ДТП, там скоро светофоры поставят, - пишут водители.
ФОТО: Вконтакте.
Ранее полиция искала очевидцев смертельного ДТП с пешеходом под Рославлем.
ИСТОЧНИК KP.RU