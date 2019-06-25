2019-06-25T10:02:23+03:00
Происшествия

На въезде в Смоленск образовалась огромная пробка из-за страшного ДТП

На окружной дороге столкнулись две машины, есть пострадавшие
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Вконтакте.ФОТО: Вконтакте.
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На въезде в Смоленск образовалась огромная пробка, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Причиной транспортного коллапса стала авария на окружной дороге.

- Со стороны Досуговского шоссе серьезное ДТП, проезд затруднён, на месте работает скорая помощь, - пишут свидетели происшествия.

Автомобилисты отмечают, что на этом участке дороги аварии не редкость.

- С таким количеством ДТП, там скоро светофоры поставят, - пишут водители.

ФОТО: Вконтакте.

ФОТО: Вконтакте.

Ранее полиция искала очевидцев смертельного ДТП с пешеходом под Рославлем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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