На въезде в Смоленск образовалась огромная пробка из-за страшного ДТП

СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-25T10:02:23+03:00

На окружной дороге столкнулись две машины, есть пострадавшие

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На въезде в Смоленск образовалась огромная пробка, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Причиной транспортного коллапса стала авария на окружной дороге.

- Со стороны Досуговского шоссе серьезное ДТП, проезд затруднён, на месте работает скорая помощь, - пишут свидетели происшествия.

Автомобилисты отмечают, что на этом участке дороги аварии не редкость.

- С таким количеством ДТП, там скоро светофоры поставят, - пишут водители.

ФОТО: Вконтакте.

Ранее полиция искала очевидцев смертельного ДТП с пешеходом под Рославлем.

ИСТОЧНИК KP.RU