СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-26T12:33:01+03:00

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Начался ремонт дороги Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина, сообщает пресс-служба обладминистрации. На разбитых участках появится новый асфальт.

По словам сотрудников «Смоленскавтодор», работы проводятся от окружной дороги. В настоящее время силы брошены на участок 8,5 км: там проходит фрезерование полотна, после будет уложен асфальт.

- Также в настоящее время в Смоленской области проходит ремонт еще на пяти дорогах – на участке трассы М1 «Беларусь»-Гагарин завершена укладка асфальта, ведется обустройство: отсыпка обочин, устройство автобусных остановок; на дороге «Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь»-Хиславичи-граница с Республикой Беларусь укладывают верхний слой асфальта; укладка выравнивающего слоя ведется на дорогах М1 «Беларусь»-Хмелита-Холм-Жирковский-Яковлево, Смоленск-Красный, Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново, - сообщили в администрации.

Кроме того, в настоящее время продолжаются работы в областном центре. В столице региона планируют привести в порядок 16 улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU