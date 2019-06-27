2019-06-27T13:10:11+03:00
Происшествия

Две машины сгорели после страшного ДТП на трассе «Орел-Смоленск»

Кадры чудовищной катастрофы появились в сети
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Две машины сгорели после страшного ДТП на трассе «Орел-Смоленск», сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Кадры чудовищной катастрофы появились в сети.

По словам очевидцев, около 07.00 27 июня дорогу не поделили два автомобиля - Subaru и Huyndai. После сильного удара они вспыхнули и за считанные минуты выгорели до основания. Третья машина, пытаясь избежать столкновения, оказалась в кювете.

По информации ТАСС, в ДТП погибли четыре человека - оба водителя и два пассажиры одной из машин. Их личности устанавливаются.

- По предварительной версии, водитель Subaru выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Назначены медицинские экспертизы, чтобы установить состояние водителей в момент аварии, наличие алкоголя в крови, - пишет издание.

На месте работают спецслужбы. Движение на дороге затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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