2019-06-27T14:02:55+03:00
Общество

Водитель разбившегося автобуса с детьми из Ярцева получил 4 года колонии

Суд смягчил приговор, так как мужчина активно помогал пострадавшим после ДТП
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На скользкой дороге автобус выбросило в кювет, где он опрокинулся на крышу. ФОТО: ТАСС.На скользкой дороге автобус выбросило в кювет, где он опрокинулся на крышу. ФОТО: ТАСС.
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Водитель разбившегося автобуса с детьми из Ярцева получил 4 года колонии поселения, сообщает kaluganews.com. Суд смягчил приговор, так как мужчина активно помогал пострадавшим после ДТП.

Финальное слушание по делу прошло в поселке Бабынино Калужской области. Разбирательства проходили почти пять месяцев.

По информации издания, все это время подсудимый находился в СИЗО.

На суде водитель автобуса полностью признал вину и еще раз извинился перед родными погибших в ДТП 3 февраля.

Напомним, страшная авария произошла 3 февраля 2019 года на 128 км автодороги «Вязьма-Калуга». Автобус, который направлялся на соревнования по танцам, съехал в кювет и перевернулся. В ДТП погибли семь человек.

«Комсомольской правде» – Смоленск» удалось поговорить с руководителем коллектива "Колибри", которая в момент трагедии была с детьми в автобусе.

16 детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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