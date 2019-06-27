Водитель разбившегося автобуса с детьми из Ярцева получил 4 года колонии
Водитель разбившегося автобуса с детьми из Ярцева получил 4 года колонии поселения, сообщает kaluganews.com. Суд смягчил приговор, так как мужчина активно помогал пострадавшим после ДТП.
Финальное слушание по делу прошло в поселке Бабынино Калужской области. Разбирательства проходили почти пять месяцев.
По информации издания, все это время подсудимый находился в СИЗО.
На суде водитель автобуса полностью признал вину и еще раз извинился перед родными погибших в ДТП 3 февраля.
Напомним, страшная авария произошла 3 февраля 2019 года на 128 км автодороги «Вязьма-Калуга». Автобус, который направлялся на соревнования по танцам, съехал в кювет и перевернулся. В ДТП погибли семь человек.
«Комсомольской правде» – Смоленск» удалось поговорить с руководителем коллектива "Колибри", которая в момент трагедии была с детьми в автобусе.
16 детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой.
ИСТОЧНИК KP.RU