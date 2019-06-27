СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-27T14:02:55+03:00

На скользкой дороге автобус выбросило в кювет, где он опрокинулся на крышу. ФОТО: ТАСС.

Суд смягчил приговор, так как мужчина активно помогал пострадавшим после ДТП

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Водитель разбившегося автобуса с детьми из Ярцева получил 4 года колонии поселения, сообщает kaluganews.com. Суд смягчил приговор, так как мужчина активно помогал пострадавшим после ДТП.

Финальное слушание по делу прошло в поселке Бабынино Калужской области. Разбирательства проходили почти пять месяцев.

По информации издания, все это время подсудимый находился в СИЗО.

На суде водитель автобуса полностью признал вину и еще раз извинился перед родными погибших в ДТП 3 февраля.

Напомним, страшная авария произошла 3 февраля 2019 года на 128 км автодороги «Вязьма-Калуга». Автобус, который направлялся на соревнования по танцам, съехал в кювет и перевернулся. В ДТП погибли семь человек.

«Комсомольской правде» – Смоленск» удалось поговорить с руководителем коллектива "Колибри", которая в момент трагедии была с детьми в автобусе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/689726" frameborder="0"></iframe> 16 детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой.

ИСТОЧНИК KP.RU