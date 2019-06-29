Смоленской студентке грозит уголовное дело за незаконное получение пенсии

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-29T12:01:15+03:00

Девушка получала выплату по потере кормильца даже после отчисления с очного отделения техникума

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Еще одному студенту грозит уголовное дело за незаконное получение пенсии по потере кормильца, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. На этот раз в центре скандала оказалась девушка. Она не сообщила в Пенсионный фонд о своем отчислении с очной формы обучения техникума. По закону ей должны были прекратить выплачивать деньги.

Сумма переплаты составила более 27 тысяч рублей.

- Прокуратурой Промышленного района материалы проверки направлены в УМВД России по г. Смоленску для решения вопроса об уголовном преследовании, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU