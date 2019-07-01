СЕГОДНЯ 07:03 2019-07-01T07:03:31+03:00

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Дистанционные мошенники похитили у смолян более 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. По фактам случившегося полицейские проводят проверки.

Первые два случая произошли в Смоленске.

- Женщины поверили лжебанкирам и, чтобы обезопасить счет, назвали данные своих карт. Третьей жертвой интернет-афериста стал мужчина, пытавшийся приобрести турбину для автомобиля в одной из социальных сетей. Пострадавший перевел продавцу 6 000 рублей, а товар не получил. А житель Рославльского района потерял 35 тысяч рублей, пытаясь получить онлайн-кредит. Свои средства он перевел на банковскую карту, принадлежащую «кредитору», - рассказали в полиции.

Правоохранители напоминают: ни один работник банка не будет писать сообщения, спрашивать названия карт, переключать на специалистов других банков. Об основных приемах мошенничества, которыми сегодня пользуются преступники, можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU