В Смоленске появится новая детская площадка за миллион рублей
Детские горки и качели установят во дворе дома №22/72 по улице Петра Алексеева
В Смоленске появится новая детская площадка за миллион рублей.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске появится новая детская площадка за один миллион рублей, сообщается на сайте госзакупок. Детские горки и качели установят во дворе дома №22/72 по улице Петра Алексеева. Торги состоятся 4 июля 2019 года.
Ранее новая игровая зона появилась в парке Реадовка. На детской площадке установили комплекс с горками.
Внимание к детским площадкам местные власти стали проявлять после замечания губернатора Алексея Островского по поводу состояния качелей, каруселей и песка на одной из зон в Заднепровье.
ИСТОЧНИК KP.RU