2019-07-02T06:55:29+03:00
Общество

В Смоленске появится новая детская площадка за миллион рублей

Детские горки и качели установят во дворе дома №22/72 по улице Петра Алексеева
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске появится новая детская площадка за миллион рублей.В Смоленске появится новая детская площадка за миллион рублей.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

В Смоленске появится новая детская площадка за один миллион рублей, сообщается на сайте госзакупок. Детские горки и качели установят во дворе дома №22/72 по улице Петра Алексеева. Торги состоятся 4 июля 2019 года.

Ранее новая игровая зона появилась в парке Реадовка. На детской площадке установили комплекс с горками.

Внимание к детским площадкам местные власти стали проявлять после замечания губернатора Алексея Островского по поводу состояния качелей, каруселей и песка на одной из зон в Заднепровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24