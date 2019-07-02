СЕГОДНЯ 06:55 2019-07-02T06:55:29+03:00

В Смоленске появится новая детская площадка за миллион рублей. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Детские горки и качели установят во дворе дома №22/72 по улице Петра Алексеева

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В Смоленске появится новая детская площадка за один миллион рублей, сообщается на сайте госзакупок. Детские горки и качели установят во дворе дома №22/72 по улице Петра Алексеева. Торги состоятся 4 июля 2019 года.

Ранее новая игровая зона появилась в парке Реадовка. На детской площадке установили комплекс с горками.

Внимание к детским площадкам местные власти стали проявлять после замечания губернатора Алексея Островского по поводу состояния качелей, каруселей и песка на одной из зон в Заднепровье.

ИСТОЧНИК KP.RU