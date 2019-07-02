В Смоленске на улице Велижская ограничат движение транспорта
Коммунальщики проведут земельные работы по подключению водоснабжения к жилому дому
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске на улице Велижская ограничат движение транспорта, сообщает комитет по информационной политике администрации города. С 15 по 18 июля коммунальщики проведут земельные работы по подключению водоснабжения к жилому дому. Работы будут вестись в районе дома №23.
Власти проносят извинения за доставленные неудобства.
Ранее частично был перекрыт проспект Гагарина. Рабочие выполняли замену магистральной тепловой сети, ремонтировали смотровые водопроводные колодцы и ливневку.
ИСТОЧНИК KP.RU