СЕГОДНЯ 08:01 2019-07-22T08:01:19+03:00

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В Смоленске снесут семь ларьков с едой, сигаретами и микрозаймами, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Большинство незаконно установленных павильонов находятся в центре города.

По словам сотрудников администрации, у предпринимателей есть чуть меньше недели, чтобы демонтировать ларьки. После 28 июля этим займутся сотрудники специализированной организации.

Торговые объекты подлежащие демонтажу:

- пересечение улицы Октябрьской Революции и улицы Николаева, в районе жилого дома № 7 (павильон с вывеской «БыстроДеньги» площадью 14,3 кв.м);

- ул. Октябрьской Революции, в районе дома № 23 (киоск с вывеской «Овощи, Фрукты» площадью 8,1 кв.м);

- пер. Юннатов, в районе дома № 12, остановочный комплекс (закрытый киоск белого цвета площадью 10,00 кв.м);

- Краснинское шоссе, в районе д. № 6 (киоск с вывеской «Табак» площадью 10,86 кв.м);

- ул. Нормандия-Неман, в районе дома № 1 (торговый павильон с вывеской «Пивной погребок» площадью 32,76 кв.м);

- ул. Нормандия-Неман, в районе дома № 1 (торговый павильон площадью 41,02 кв.м);

- ул. Нормандия-Неман, в районе дома № 1 (торговый павильон с вывеской «Продукты» площадью 34,85 кв.м);

- ул. Нормандия-Неман, в районе дома № 1 (закрытый киоск круглой формы по продаже кваса площадью 2,54 кв.м).

Ранее за полгода на главной пешеходной улице в Смоленске демонтировали 11 ларьков. Власти рассказали о схеме и правилах схема размещения торговых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU