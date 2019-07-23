В центре Смоленска установят новые светофоры

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-23T11:30:05+03:00

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В Смоленске установят светофор на проспекте Гагарина напротив СГАФКСТ, сообщает паблик «Островский в эфире». Решение принято после многочисленных обращений к властям жителей города. Отмечается, что электронный регулировщик будет сопровождаться звуковым сигналом, что позволит сделать переход дороги для людей, имеющих проблемы со зрением, более комфортным.

Также в ближайшее время переходы появятся в конце проспекта Гагарина – возле дома №58, на пересечении площади Победы и улицы Глинки, возле детского сада «Огонёк» на 1-м Краснофлотском переулке, Тенишевой - возле больницы «Красный крест» и на пересечении с Твардовского.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, какие дороги будут отремонтированы в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU