Смоленский губернатор призвал проверить места отдыха детей
Смоленский губернатор призвал проверить места отдыха детей, сообщает пресс-служба обладминистрации. Алексей Островский сделал письменное обращение к прокурору области.
Причиной послужили события, связанные с трагедией в Хабаровском крае. В ночь на 23 июля в палаточном лагере произошел пожар. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. Всего в городке находились 189 детей. Четверо из них погибли, пострадали семеро взрослых и двое детей.
По факту ЧП возбуждены уголовные дела, начались проверки. С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим.
По обращению Алексея Островского будут проверены все учреждения на территории Смоленской области, в которых находятся дети, вне форм собственности.
Ранее была назначена проверка в детском лагере «Юный Ленинец».
Видео сгоревшего детского палаточного городка в Приморье.
ИСТОЧНИК KP.RU