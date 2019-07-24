СЕГОДНЯ 06:41 2019-07-24T06:43:02+03:00

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Смоленский губернатор призвал проверить места отдыха детей, сообщает пресс-служба обладминистрации. Алексей Островский сделал письменное обращение к прокурору области.

Причиной послужили события, связанные с трагедией в Хабаровском крае. В ночь на 23 июля в палаточном лагере произошел пожар. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. Всего в городке находились 189 детей. Четверо из них погибли, пострадали семеро взрослых и двое детей.

По факту ЧП возбуждены уголовные дела, начались проверки. С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим.

По обращению Алексея Островского будут проверены все учреждения на территории Смоленской области, в которых находятся дети, вне форм собственности.

Ранее была назначена проверка в детском лагере «Юный Ленинец».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/721774" frameborder="0"></iframe> Видео сгоревшего детского палаточного городка в Приморье.

ИСТОЧНИК KP.RU