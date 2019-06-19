Смоленский Роспотребнадзор проверит детский лагерь
В «Юный ленинец» нагрянет новая комиссия
ФОТО: ВКонтакте.
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Смоленский Роспотребнадзор проверит детский лагерь, сообщает пресс-служба регионального ведомства. После информации в социальных сетях о неблагополучной обстановке в учреждении – мусоре, холоде и антисанитарии – «Юный ленинец» ждет новое испытание: до 15 июля специально созданная комиссия посмотрит на условия, в которых проживают и отдыхают дети.
Ранее свою проверку начал региональный Следственный комитет.
Еще одна проверка ждет больницы Смоленской области. Жительница региона пожаловалась губернатору на грязное постельное белье и мокрые матрасы.
ИСТОЧНИК KP.RU