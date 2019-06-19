2019-06-19T10:58:35+03:00
Общество

Смоленский Роспотребнадзор проверит детский лагерь

В «Юный ленинец» нагрянет новая комиссия
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Смоленский Роспотребнадзор проверит детский лагерь, сообщает пресс-служба регионального ведомства. После информации в социальных сетях о неблагополучной обстановке в учреждении – мусоре, холоде и антисанитарии – «Юный ленинец» ждет новое испытание: до 15 июля специально созданная комиссия посмотрит на условия, в которых проживают и отдыхают дети.

Ранее свою проверку начал региональный Следственный комитет.

Еще одна проверка ждет больницы Смоленской области. Жительница региона пожаловалась губернатору на грязное постельное белье и мокрые матрасы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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