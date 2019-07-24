В Сафонове снова затопило двор
Местные жители жалуются, что не могут нормально ходить по улице даже после небольшого дождя
ФОТО: ВКонтакте.
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В Сафонове снова затопило двор, сообщает паблик «Книга Жалоб Сафоново» ВКонтакте. Местные жители жалуются, что не могут нормально ходить по улице даже после небольшого дождя.
- Дворовая территория дома по адресу улица Шахтёрская, 4. Домой только вплавь, ну или на лодке, - написали местные жители, опубликовав в соцсети фотографии затопленной улице.
Ранее сильный дождь затопил центральную улицу в Дорогобуже. Местные жители жалуются, что на отремонтированных дорогах нет слива воды.
ИСТОЧНИК KP.RU