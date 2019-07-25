2019-07-25T06:49:39+03:00
Происшествия

Жители Смоленска пожаловались на массовое отравление воспитанников детского сада

Региональный СКР начал проверку
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Жители Смоленска в соцсетях пожаловались на массовое отравление воспитанников детского сада в микрорайоне Королевка. Об инфекции, которую подхватили дети, сообщает паблик «Новая Королевка (Смоленск)» соцсети ВКонтакте.

Одна из мам сообщила, что ее ребенок шестой день лежит с высокой температурой. Некоторые дети находятся в больнице. Ряд местных СМИ сообщает, что пострадало около 10 воспитанников. Издания отмечают, что недомогания вызваны едой, которая неправильно хранилась в учреждении.

Кроме того, одна из пользователей соцсети отметила, что это неоднократный случай, когда дети получали отравление.

- Ровно два года назад мы ушли из этого сада из-за вспышки сальмонеллеза и последующего лечения, растянувшегося на месяцы. Я погляжу, там ничего не изменилось, - написала смолянка Наталья Епейкина.

Региональный СКР начал проверку информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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