СЕГОДНЯ 08:04 2019-07-26T08:04:17+03:00

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Две школьницы погибли от сильного удара током в Смоленской области, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Около нежилого дома в деревне Княжино Новодугинского района на девочек упал электрический провод. Трагедия произошла днем 25 июля.

По словам официального представителя следственного комитета, школьницы играли на улице: когда началась гроза, оборвался эклектический провод и упал на одну из девочек, а второй ребенок зацепил его ногой. В результате дети были смертельно поражены электрическим током.

- Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, - сообщила Наталья Зуева. - В ходе расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию линии электропередач, а также установлено в связи с чем, дом не был отключен от электричества.

Ранее у воспитанников детского сада «Веснушка» был диагностирован сальмонеллез. Работа учреждения приостановлена. Ситуацию взял на контроль региональный СКР и Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU