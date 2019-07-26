2019-07-26T06:49:17+03:00
Происшествия

В Смоленске приостановили работу детского сада из-за вспышки сальмонеллеза

Около десяти воспитанников находятся в больнице
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске приостановили работу детского сада на Королевке из-за вспышки сальмонеллеза, сообщает телеканал «ГТРК-Смоленск». Около десяти воспитанников находятся в больнице.

По информации телеканала, у детей схожие признаки отравления. Изначально врачи подозревали, что у пациентов ротовирус или кишечная инфекция. Но лабораторные исследования показали, что у воспитанников «Веснушки» сальмонеллез.

- Пока обстоятельства эпидемии выясняются, схожие признаки заболевания появились у воспитанников еще двух дошкольных учреждений Смоленска, - сообщает издание.

Ситуацию взял на контроль региональный Роспотребнадзор, заинтересовались вспышкой и сотрудники местного СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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