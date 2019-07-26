В Смоленске приостановили работу детского сада из-за вспышки сальмонеллеза
В Смоленске приостановили работу детского сада на Королевке из-за вспышки сальмонеллеза, сообщает телеканал «ГТРК-Смоленск». Около десяти воспитанников находятся в больнице.
По информации телеканала, у детей схожие признаки отравления. Изначально врачи подозревали, что у пациентов ротовирус или кишечная инфекция. Но лабораторные исследования показали, что у воспитанников «Веснушки» сальмонеллез.
- Пока обстоятельства эпидемии выясняются, схожие признаки заболевания появились у воспитанников еще двух дошкольных учреждений Смоленска, - сообщает издание.
Ситуацию взял на контроль региональный Роспотребнадзор, заинтересовались вспышкой и сотрудники местного СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU