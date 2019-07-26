2019-07-26T13:55:44+03:00
Происшествия

В Смоленской области разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку

Школьница была в гостях в Беларуси, после чего исчезла
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ПСО "Сальвар".ФОТО: ПСО "Сальвар".
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В Смоленской области разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку. Ориентировку по розыску девочки опубликовал ПСО «Сальвар». Поисковики сообщают, что 14-летняя Ангелина Щербик исчезла три дня назад.

- Девочка была в гостях в городе Новолукомле Витебской области. 23 июля она ушла из дома в неизвестном направлении. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно, - сообщили добровольцы. - Не исключено, что ребенок может находиться на территории Смоленской области.

ФОТО: ВКонтакте.

ФОТО: ВКонтакте.

Приметы школьницы указаны в ориентировке выше.

Ранее закончились поиски пенсионера в Смоленской области: мужчина числился без вести пропавшим год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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