В Смоленской области разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку
В Смоленской области разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку. Ориентировку по розыску девочки опубликовал ПСО «Сальвар». Поисковики сообщают, что 14-летняя Ангелина Щербик исчезла три дня назад.
- Девочка была в гостях в городе Новолукомле Витебской области. 23 июля она ушла из дома в неизвестном направлении. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно, - сообщили добровольцы. - Не исключено, что ребенок может находиться на территории Смоленской области.
ФОТО: ВКонтакте.
Приметы школьницы указаны в ориентировке выше.
Ранее закончились поиски пенсионера в Смоленской области: мужчина числился без вести пропавшим год.
ИСТОЧНИК KP.RU