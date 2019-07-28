У школы на пешеходном переходе в Смоленске насмерть сбили ребенка

28 Июль 22:06 2019-07-28T22:06:45+03:00

5-летняя девочка споткнулась на рельсах и упала под колеса машины, говорят очевидцы

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У школы на пешеходном переходе насмерть сбили ребенка, сообщает паблик «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Трагедия произошла вечером в воскресенье, 28 июля, на улице Нахимова.

По словам очевидцев, 5-летняя девочка переходила дорогу от 8-й школы, споткнулась на рельсах и упала под колеса «Ниссан Мурано», который поднимался с улицы Дзержинского. За рулем внедорожника находилась 46-летняя женщина. В соцсетях сообщают, что водитель не успела среагировать и вовремя затормозить.

Ребенок погибла на месте.

Ранее двое детей погибли от смертельного удара током. Трагедия произошла днем 25 июля в Новодугинском районе. Девочки играли у заброшенного здания, когда на них упал провод.

ИСТОЧНИК KP.RU