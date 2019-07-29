2019-07-29T15:33:23+03:00
Общество

В Смоленске началась проверка школ к учебному году

К приемке предъявлена 61 организация
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске началась проверка школ к учебному году, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. К приемке предъявлена 61 организация.

По словам сотрудников ведомства, сотрудники МЧС России смотрят на работу систем пожарной автоматики, исправность первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации и помещений.

- Помимо этого, при проведении проверок сотрудниками госпожнадзора в обязательном порядке проводятся консультации руководителей образовательных организаций по вопросам реализации установленных требований безопасности, инструктажи и беседы с педагогическим и преподавательским составом учебных заведений, а также осуществляются практические тренировки по отработке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, - пояснили в пресс-службе.

Ранее губернатор Смоленской области в письменном обращении к прокурору призвал проверить места отдыха детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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