В лесу под Смоленском нашли собаку, привязанную к дереву
Местные жители сообщают о втором варварском случае за короткий промежуток времени
ФОТО: ВКонтакте.
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В лесу под Смоленском нашли собаку, привязанную к дереву, сообщает паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте. Местные жители сообщают, что это второй варварский случай за короткий промежуток времени.
- Понимаю, что не потерялась, от этого ситуация кажется еще более безнадежной. Может, есть люди, готовые взять себе. Собака спокойная, девочка. На вид молодая, - написали неравнодушные смоляне в соцсети.
Ранее в Смоленске спасли сбитую машиной и брошенную в озеро собаку.
ИСТОЧНИК KP.RU