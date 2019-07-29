СЕГОДНЯ 16:41 2019-07-29T16:41:18+03:00

Местные жители сообщают о втором варварском случае за короткий промежуток времени

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В лесу под Смоленском нашли собаку, привязанную к дереву, сообщает паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте. Местные жители сообщают, что это второй варварский случай за короткий промежуток времени.

- Понимаю, что не потерялась, от этого ситуация кажется еще более безнадежной. Может, есть люди, готовые взять себе. Собака спокойная, девочка. На вид молодая, - написали неравнодушные смоляне в соцсети.

Ранее в Смоленске спасли сбитую машиной и брошенную в озеро собаку.

ИСТОЧНИК KP.RU