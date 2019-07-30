2019-07-30T07:02:59+03:00
Общество

В Смоленске на проспекте Гагарина снова изменится схема движения транспорта

Автомобилистов просят изучить информационные щиты, а пассажиров – маршруты следования муниципальных автобусов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива администрации Смоленска.ФОТО: из архива администрации Смоленска.
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В Смоленске на проспекте Гагарина снова изменится схема движения транспорта, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Автомобилистов просят изучить информационные щиты, которые вот-вот повесят на улицах Дзержинского, Нахимова и пр-те Гагарина, а пассажиров – маршруты следования муниципальных автобусов. Очередные изменения в движении произойдут из-за ремонтных работ на участке трамвайных путей (перекресток проспекта Гагарина, улиц Николаева и Урицкого) с 23.00 2 августа. Ориентировочно неудобства продлятся до 5-6 августа.

По словам сотрудников администрации, движение со стороны площади Победы с выходом на улицу Николаева будет осуществляться только направо. Маршрутки перенаправят частично на улицу Урицкого, частично на улицу Николаева с выездом на улицу Кирова. Движение на светофорах будет регулироваться в ручном режиме.

Новая схема и подробное объяснение следования измененных маршрутов.

Ранее стало известно, что в Смоленске установят новые светофоры. Регулировщики движения появятся напротив бассейна физакадемии, в конце проспекта Гагарина – возле дома №58, на пересечении площади Победы и улицы Глинки, возле детского сада «Огонёк» на 1-м Краснофлотском переулке, Тенишевой - возле больницы «Красный крест» и на пересечении с Твардовского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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