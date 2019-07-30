2019-07-30T16:37:49+03:00
Общество

Власти обсудят со смолянами вопросы озеленения и благоустройства города

Встреча с активистами запланирована на 11.00 1 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Власти обсудят со смолянами вопросы озеленения и благоустройства города. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Власти обсудят со смолянами вопросы озеленения и благоустройства города. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Власти обсудят со смолянами вопросы озеленения и благоустройства города. Встреча с активистами запланирована на 11.00 1 августа, сообщил комитет по информационной политике городской администрации. На площадке конференц-зала СмолГУ встретятся представители администрации, специалисты сельхозакадемии, ОНФ, ГИБДД, надзорных органов, депутаты и др. - Двери учебного заведения открыты для всех желающий принять участие в мероприятии, - сообщили в администрации. Ранее к главе города Андрею Борисову обратились активисты с улицы Шейна с просьбой построить спортивную площадку, чтобы скрасить досуг местной молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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