СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-30T16:37:49+03:00

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Власти обсудят со смолянами вопросы озеленения и благоустройства города. Встреча с активистами запланирована на 11.00 1 августа, сообщил комитет по информационной политике городской администрации. На площадке конференц-зала СмолГУ встретятся представители администрации, специалисты сельхозакадемии, ОНФ, ГИБДД, надзорных органов, депутаты и др. - Двери учебного заведения открыты для всех желающий принять участие в мероприятии, - сообщили в администрации. Ранее к главе города Андрею Борисову обратились активисты с улицы Шейна с просьбой построить спортивную площадку, чтобы скрасить досуг местной молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU