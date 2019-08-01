2019-08-01T07:55:58+03:00
Общество

В Смоленске на два месяца перекроют движение транспорта по переулку

Коммунальщики проведут аварийный ремонт тепловых сетей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: скриншот карты.ФОТО: скриншот карты.
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В Смоленске на два месяца перекроют движение транспорта по переулку, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Коммунальщики проведут аварийный ремонт тепловых сетей.

Сообщается, что работы пройдут на переулке Воровского с 1 августа до 30 сентября. В частности, проезд будет закрыт от улицы Бакунина до улицы Воровского.

Также изменится схема движения транспорта по проспекту Гагарина. Автомобилистов и пассажиров общественного транспорта просят изучить новые маршруты передвижения машин и автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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