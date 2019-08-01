В Смоленске на два месяца перекроют движение транспорта по переулку
Коммунальщики проведут аварийный ремонт тепловых сетей
ФОТО: скриншот карты.
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В Смоленске на два месяца перекроют движение транспорта по переулку, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Коммунальщики проведут аварийный ремонт тепловых сетей.
Сообщается, что работы пройдут на переулке Воровского с 1 августа до 30 сентября. В частности, проезд будет закрыт от улицы Бакунина до улицы Воровского.
Также изменится схема движения транспорта по проспекту Гагарина. Автомобилистов и пассажиров общественного транспорта просят изучить новые маршруты передвижения машин и автобусов.
ИСТОЧНИК KP.RU