2019-08-03T09:36:04+03:00
Общество

В Рославльском районе появится производство по переработке рапса

В планах инвестора увеличить посевные площади культуры
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Рославльском районе появится производство по переработке рапса, сообщает инвестпортал Смоленской области. Новые мощности позволят дополнительно создать в регионе 90 новых рабочих мест.

По информации сотрудников инвестпортала, в планах инвестора перерабатывать до 100 тысяч тонн растения в год.

Сообщается, что сегодня выращиванием рапса на территории региона занимается более 55 хозяйств. В будущем посевные площади будут увеличены, что позволит экспортировать часть готовой продукции.

Выбор места производства инвестором связан с выгодным расположением региона и хорошим потенциалом для выращивания культуры.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в регионе построили новый цех по производству соков. Предприятие заработает осенью 2019 года. В будущем новые мощности позволят производить около 20 млн литров соков и лимонадов, которые будут фасовать в стекло и пластик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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