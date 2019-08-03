В Рославльском районе появится производство по переработке рапса
В Рославльском районе появится производство по переработке рапса, сообщает инвестпортал Смоленской области. Новые мощности позволят дополнительно создать в регионе 90 новых рабочих мест.
По информации сотрудников инвестпортала, в планах инвестора перерабатывать до 100 тысяч тонн растения в год.
Сообщается, что сегодня выращиванием рапса на территории региона занимается более 55 хозяйств. В будущем посевные площади будут увеличены, что позволит экспортировать часть готовой продукции.
Выбор места производства инвестором связан с выгодным расположением региона и хорошим потенциалом для выращивания культуры.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в регионе построили новый цех по производству соков. Предприятие заработает осенью 2019 года. В будущем новые мощности позволят производить около 20 млн литров соков и лимонадов, которые будут фасовать в стекло и пластик.
ИСТОЧНИК KP.RU