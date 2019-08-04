2019-08-04T11:45:46+03:00
Происшествия

В Смоленске на Фрунзе серьезно пострадали люди в ДТП с мотоциклом

Автомобилисты рассказывают о жутком зрелище
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Страшная авария произошла напротив первой городской больницы в Смоленске вечером 3 августа: мотоцикл на полном ходу врезался в автомобиль БМВ. О последствиях случившегося пишут очевидцы в группе «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

Свидетели аварии сообщают, что мотоцикл на приличной скорости ехал по улице Фрунзе от самолета. В районе больницы он «встретился» с иномаркой. Сообщается, что водитель «БМВ» поворачивал не по правилам. Точку в случившемся поставит полиция. По факту случившегося проходит проверка.

В аварии серьезно пострадали водитель и пассажир мотоцикла.

- Ребята подлетели аж до трамвайных проводов, - пишут в паблике. Люди госпитализированы в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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