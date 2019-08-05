СЕГОДНЯ 15:07 2019-08-05T15:07:36+03:00

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В Смоленске отметят праздник в честь иконы Божией Матери «Одигитрия», сообщает пресс-служба обладминистрации. Горожан и гостей города ждет насыщенная программа.

Торжества начнутся 9 августа. В 14.00 прибудет Крестных ход из города Витебска «Наш общий путь – Одигитрия». В 16.00 пройдет фестиваль колокольного звона.

10 августа в 10:00 в Успенском соборе пройдет Божественная литургия в честь Смоленской иконы, затем ее участники совершат крестный ход. В 12:30 гостей ожидает музыкально-театральная постановка «Ты - наш молитвенный Покров». Также запланированы мастер-классы мастеров декоративно - прикладного искусства и работа детских площадок. Все мероприятия пройдут на Соборной горе.

По легенде, икона Божией матери «Одигитрия» написана самим евангелистом Лукой, который изобразил Марию еще при ее жизни. На русскую землю «Одигитрия» попала в XI веке, а в самом начале XII Владимир Мономах установил святой образ в новом соборном храме Успения Пресвятой Богородицы. Именно на его месте сейчас стоит смоленский кафедральный собор. С иконы были сделаны многочисленные списки. По данным экспертов, находящаяся сейчас в Смоленске «Одигитрия», не является оригиналом. Верующие сейчас молятся перед чудотворным образом, созданным в конце XVI - начале XVII века. Местонахождение оригинала неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU