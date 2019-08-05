СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-05T16:10:14+03:00

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В Смоленске пропала 13-летняя девочка, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

Официальный представитель следкома обратила внимание, что следственные действия стали проводить после сообщения в СМИ о случившемся. Ранее ряд изданий писал, что 13-летняя смолянка Радмила Кожанова ушла из дома вечером 4 августа и до настоящего времени ее мама не знает о местонахождении подростка.

В следственные органы женщина почему-то не обратилась, отмечают в СКР.

Между тем, смоленские следователи продолжают расследовать уголовное дело об исчезновении весной 2019 года подростка Влада Бахова.

ИСТОЧНИК KP.RU